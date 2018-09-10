Назван лучший мультсериал года

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Creative Arts Emmy Awards, отмечающей американские шоу за визуальные эффекты и технологические характеристики. Лучшей анимационной передачей был признан мультсериал «Рик и Морти» за эпизод «Огурчик Рик», сообщается на сайте премии.

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Лучшим короткометражным анимационным шоу объявили мультсериал «Робоцып». Семь наград «Эмми» получил телесериал «Игра престолов», который отметили за лучший грим, дизайн костюмов, визуальные эффекты, музыкальное сопровождение, каскадерские трюки и работу художника-постановщика.

Победителей в главных номинациях «Эмми», таких как «Лучшая драма», «Лучшая комедия», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» объявят 17 сентября.

В июле сообщалось, что сериал «Игра престолов» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми». Фэнтезийная сага поборется за награду в 22 категориях. За ней следует «Мир Дикого Запада» с 21 номинацией и «Рассказ служанки», представленный в 20 категориях.

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