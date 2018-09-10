Названы самые привлекательные для молодежи регионы

Чукотский автономный округ и Чечня стали самыми привлекательными регионами России для тех, кто собирается начать карьеру. Такой вывод следует из результатов исследования Сбербанка, которые приводит РБК.

В этих субъектах Российской Федерации молодым специалистам обещают самые высокие зарплаты. Чукотские работодатели готовы предложить 21-летним работникам среднюю зарплату в 28,3 тысячи рублей, чеченские — 27 тысяч. За ними следуют Камчатский край и Магаданская область — по 26,3 тысячи рублей.

Для 25-летних работников ситуация немного другая. Больше всего им готовы платить в Магаданской области — 56,4 тысячи рублей (прирост 20,04 процента). За ней следует Чукотка — 54,2 тысячи рублей (прирост 17,7 процента).

Самые низкие зарплаты молодым сотрудникам зафиксированы в Северной Осетии (16,5 тысячи рублей), Карачаево-Черкесии (16,9 тысячи) и Алтайском крае (18,2 тысячи).

В Москве и Санкт-Петербурге средние зарплаты 21-летним составляют 20 и 21 тысячу рублей, 25-летним — 40 и 30,7 тысячи соответственно.

По данным исследователей, самыми высокооплачиваемыми в обозначенных возрастных категориях специалистами являются работники добывающей (30 тысяч рублей на старте, 44 тысячи — через четыре года) и финансовой (26,8 и 37,6 тысячи рублей) отраслей.

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