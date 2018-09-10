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Неизвестный напал на людей с кухонным ножом на московском вокзале

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Мужчина ранил ножом двух человек в зале ожидания Курского вокзала в Москве. Пострадавших доставили в больницу, сообщает в понедельник, 10 сентября, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Видеозапись очевидца с его комментариями опубликована на Telegram-канале HuePub.

Инцидент произошел около четырех утра. Злоумышленника задержали и отвезли в отделение полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным HuePub, ранения получили 23-летний молодой человек и 24-летняя девушка. Первого госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавший, по предварительным данным, — 55-летний мужчина кавказского происхождения (возможно, из Грузии), который уже сидел в тюрьме за убийство.

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