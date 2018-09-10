В Париже афганец с ножом напал на играющих в петанк французов

Семь человек пострадали при нападении вооруженного ножом и железным прутом выходца из Афганистана. Инцидент произошел в 19-ом округе Парижа в 22:45 по местному времени (23:45 мск). Об этом сообщает Le Parisien.

Вначале преступник ранил посетителей кинотеатра MK2. Затем он напал на играющих в петанк на площадке около здания французов, которые попытались его отвлечь броском металлического шара. После этого мужчина набросился на двух прохожих на улице Анри Ногера, которые оказались туристами из Великобритании. Еще одна жертва получила ранение головы. По информации телеканала BFM TV, пять пострадавших доставлены в реанимацию, двое находятся в состоянии средней тяжести, один — в состоянии шока.

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По данным источника Le Parisien, у полиции нет свидетельств того, что нападение было террористической атакой. Эту информацию подтверждает источник Reuters в криминальной полиции.

23 августа мужчина напал с ножом на жителей в коммуне Трапп под Парижем, две женщины погибли, один получил серьезные ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России), однако ее связь с преступлением не доказана. Сообщалось, что нападавший находился в списке лиц, представляющих угрозу Франции.

12 мая стало известно о нападении мужчины с ножом на прохожих в центре Парижа. В результате атаки два человека погибли и несколько получили ранения, преступник был ликвидирован полицией. Позднее выяснилось, что нападавший был 20-летним выходцем из Чечни.

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