ИГ взяло ответственность за смертельную поножовщину под Парижем

Мужчина напал с ножом на жителей в коммуне Трапп под Парижем. В результате погибли два человека, еще один серьезно ранен, сообщается на Twitter-странице префектуры департамента Ивелин, где расположена коммуна.

Как передает Reuters, нападавшего застрелила полиция. Источник в МВД Франции сообщил, что погибли две женщины. Это мать и сестра злоумышленника.

По некоторым данным, мужчина во время нападения кричал «Аллаху акбар» («Бог велик!»). Ответственность за произошедшее уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако ее связь с произошедшим не доказана.

Причина случившегося в настоящее время неизвестна. Нападение пока не считается терактом, рассматривается версия конфликта на бытовой почве.

20 августа алжирец с ножом ворвался в полицейский участок в испанском городе Корнелья-де-Льобрегат, после чего был убит.

В июле мужчина с железным прутом попытался напасть на жителей небольшой коммуны Вик-сюр-Эн на севере Франции. В один из домов он ломился с криками «Аллаху акбар!». К нему применили электрошоковые пистолеты, после чего он скончался.

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