Французы случайно убили кричавшего «Аллах Акбар» мужчину

Неизвестный мужчина с железным прутом попытался напасть на жителей небольшой коммуны Вик-сюр-Эн на севере Франции утром в понедельник, 9 июля. Об этом сообщает C News.

По словам одного из очевидцев, мужчина в возрасте около 30 лет сначала крушил припаркованные на улице автомобили. Затем он перепрыгнул через ворота одного из домов и начал ломиться в дверь с криками «Аллах Акбар!» («Бог велик!»). Он потратил на это несколько минут, однако не смог попасть внутрь, после чего вернулся на улицу и начал колотить прутом по знакам.

В это время на место происшествия приехали полицейские. Мужчина отказался сдаться, и они применили против него электрошоковые пистолеты. После трех выстрелов он упал на землю. Когда стражи порядка подошли к нему, оказалось, что мужчине плохо. Несмотря на оказанную помощь, он умер.

Материалы по теме Районы, кварталы, террора массивы Почему пригороды европейских столиц стали центрами притяжения для террористов

«У меня сложилось впечатление, что он был ненормальным. Он кричал, был в истерике», — сообщил один из жителей. Как рассказал очевидец Courrier picard, нападавший был похож на разъяренного зверя и как будто находился под воздействием наркотиков.

При этом, по данным издания, мужчина был вооружен ножом. Отмечается, что он не был известен полиции. Его личность и мотив устанавливаются.

В конце мая в бельгийском городе Льеж 31-летний Бенджамин Эрман накинулся на двух женщин-полицейских сзади с ножом и несколько раз ударил их. Затем он выхватил у одной из сотрудниц пистолет и застрелил обеих. Он также застрелил 22-летнего пассажира припаркованного рядом автомобиля. Потом преступник направился в близлежащую школу, где взял в заложники женщину. Вскоре к учебному заведению прибыл отряд полиции. Мужчина попытался скрыться и открыл огонь по полицейским, ранив нескольких, после чего сотрудники органов правопорядка застрелили нападавшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!