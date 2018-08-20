Алжирец с ножом и криками «Аллаху акбар» ворвался к полицейским и умер

Вооруженный мужчина ворвался в полицейский участок в городе Корнелья-де-Льобрегат в Каталонии рано утром в понедельник, 20 августа, после чего был убит. Об этом полиция региона (Моссос д'Эскуадра, Mossos d'Esquadra) сообщила на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел примерно в 6:00 по местному времени. Как передает La Vanguardia, мужчина ворвался в отделение, размахивая ножом и крича «Аллаху акбар» («Бог велик!»). Он был убит на месте одним из стражей порядка.

Как выяснилось, нападавший — 29-летний выходец из Алжира Абдельуахаб Таиб. У него было право на проживание в Испании, а судимости отсутствовали.

В настоящее время полицейские расследуют произошедшее. Мотивы алжирца пока неизвестны. Стражи порядка проводят обыск в его доме, в частности допрашивают его сожительницу. Отмечается, что у женщины есть двое детей от предыдущего брака с японцем. По словам соседей, она приняла ислам, когда начала жить с Таибом.

В июле мужчина с железным прутом попытался напасть на жителей небольшой коммуны Вик-сюр-Эн на севере Франции. В один из домов он ломился с криками «Аллаху акбар!». К нему применили электрошоковые пистолеты, после чего он скончался.

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