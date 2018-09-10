Умерла бывшая «Мисс Вселенная»

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» 1995 года Челси Смит (Chelsi Smith) умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщило издание The Mirror.

Представитель ее семьи сообщил, что причиной смерти стал рак печени, который женщине диагностировали весной 2017 года. Она ушла из жизни в субботу, 8 сентября, в доме матери в штате Пенсильвания.

Смит впервые участвовала в конкурсе красоты в 1994 году. Тогда она выиграла титул самой красивой девушки округа Галвестон. Она прошла дальше и стала главной красавицей штата Техас, а затем и всей Америки в конкурсе «Мисс США».

По словам родных, Смит остается единственной мулаткой, выигравшей все три внутриамериканских конкурса. Она всегда подчеркивала свое происхождение в интервью журналистам, чтобы показать, что оно не является недостатком.

Семья планирует устроить публичную панихиду в октябре. Они выпустили заявление, в котором назвали Смит «примером для девушек по всему миру».

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