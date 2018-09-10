Ким Чен Ын полюбовался гимнастами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил гимнастические и художественные выступления «Славная Родина», прошедшие 9 сентября в честь 70-летия основания КНДР. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Представление состояло из нескольких частей. Как отмечается, артисты «показывали революционные заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира, историю чучхейской Кореи, победоносно продвигавшейся по единому победоносному пути, добиваясь эпохальных перемен». После исполнители также изобразили нынешнюю «кипящую реальность» Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына.

«Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что по-новому и своеобразно изобразила массовые гимнастические и художественные выступления "Славная Родина", и послал теплый привет всем исполнителям и зрителям», — говорится в сообщении.

Вместе с Ким Чен Ыном на трибунах присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь ЦК Компартии Китая Ли Чжаньшу и представители других стран, в том числе Кубы и Сирии.

В августе лидер КНДР во время посещения стройки в уезде Самчжиён заявил, что жители КНДР преодолевают давление на страну извне и «пишут историю чудес».

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