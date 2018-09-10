Королева поделилась украшениями с Меган Маркл

Поклонники королевской семьи заметили пару сережек с жемчугом и бриллиантами в ушах Меган Маркл во время церемонии вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards. Об этом сообщает The Sun.

Выяснилось, что это украшение Елизавета II подарила герцогине Сассекской из своей личной коллекции. По словам экспертов, комбинация бриллианта и жемчужины означает удачу и покровительство, а сам по себе жемчуг символизирует чистоту, великодушие и мудрость, а также притягивает благосостояние.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

В тот вечер, несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, Маркл появилась на публике в черном брючном костюме. На ней были шелковый топ шведского дизайнера Deitas, расклешенные брюки и приталенный пиджак одного из ее любимых брендов Altuzarra. Она дополнила наряд черным клатчем с золотой цепочкой британского модельера Стеллы Маккартни и туфлями-лодочками в тон.

В марте перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл Елизавету II заподозрили в неравном отношении к невесте внука и герцогине Кембриджской. В заявлении о согласии на брак королева строго назвала Маркл по имени, в то время как, давая аналогичное согласие для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, нарекла последнюю «верной и горячо любимой».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!