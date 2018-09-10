Россия отстояла право на «Столичную» водку

России удалось в суде защитить право на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya в Австрии. Как сообщает ТАСС, апелляционный суд города Линц подтвердил права федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» на эти товарные знаки на территории страны.

Компании Spirits International B.V., зарегистрированной в Люксембурге, теперь запрещено их использовать. Кроме того, компанию обязали возместить российской стороне упущенную выгоду — доход, который она получила от незаконного использования товарных знаков.

Как уточняют в «Союзплодимпорте», Spirits International обязана прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya на австрийский рынок, являющийся вторым в Европе по объему продаж водки Stolichnaya.

Ранее голландские суды уже объявили «Союзплодоимпорт» законным правообладателем товарных знаков. Но в феврале этого года апелляционный суд Линца отказался признавать это решение. В Верховном суде Австрии удалось добиться пересмотра дела, решение апелляционного суда было отменено, дело вернули на повторное рассмотрение. Особо было указано, что решения голландских судов обязательны и в Австрии.

«Союзплодимпорт» оценил такое решение как прецедент, который подтвердил, что решения голландского суда обязательны к исполнению и в прочих странах Евросоюза.

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