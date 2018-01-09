Россия отстояла право на водку «Столичная»

Нидерландский суд подтвердил право российского государства на использование торговой марки водки «Столичная». Об этом во вторник, 9 января, пишет голландская газета De Telegraaf.

Также суд постановил, что люксембургская компания Spirits International, входящая в группу SPI, должна прекратить продажу водки «Столичная» в странах Бенилюкса (Нидерландах, Бельгии и Люксембурге). Правообладателем бренда признано федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

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В марте 2015 года Россия выиграла спор за права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya у бизнесмена Юрия Шефлера. Районный суд Роттердама постановил, что оба бренда принадлежат России. Суд обязал компанию Шефлера Spirits International передать России права на бренды либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.

Судебная тяжба началась в 2003 году. Бизнесмен Юрий Шефлер получил права на 43 советских водочных марки в 1997 году, приобретя их у государственного ВВО «Союзплодоимпорт». Тогда сумма сделки составила 300 тысяч долларов. В 2001 году Россия признала эту продажу незаконной.

Согласно рейтингу Forbes, в 2017 году гражданин Великобритании Юрий Шефлер занял 56-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние в прошлом году оценивалось в 1,6 миллиарда долларов.

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