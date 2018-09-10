Судья скрылся из-за взятки в 20 тысяч рублей

В Москве заочно арестовали бывшего мирового судью, обвиняемого в получении взятки в 20 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР).

«Судебная коллегия Московского городского суда удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России, и Алексею Зорину заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2015 года судья потребовал от гражданина взятку за неприменение к нему административного ареста либо обязательных работ. В декабре мужчина, участвовавший в рамках оперативно-разыскного мероприятия, передал Зорину паспорт с 20 тысячами рублей.

В отношении судьи было возбуждено уголовное дело о получении взятки, после чего он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

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