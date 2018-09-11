Иранцев арестовали из-за постановки комедии Шекспира

В Иране арестовали двух сотрудников театра из-за постановки пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Об этом сообщает Associated Press.

Под стражу вечером 9 сентября были взяты режиссер спектакля Мариам Каземи и театральный менеджер Саид Ассади. Затем суд согласился выпустить их под залог в 24 тысячи долларов за каждого.

Материалы по теме «Пока не было этих бородатых, жили как европейцы» Иранцы пьют водку и ругают исламскую власть, пока никто не видит

Их арестовали после выложенного в сети видео, на котором показана работа над постановкой. Ролик с кадрами репетиций доступен в Twitter. На нем запечатлены в том числе актрисы, танцующие рядом с мужчинами. По иранским законам запрещены как публичные танцы женщин, так и совместные с мужчинами мероприятия.

Отмечается, что до ареста режиссера и менеджера спектакль по «Сну в летнюю ночь» показывали в течение семи вечеров.

В июле сообщалось о задержанной 18-летней гимнастке из Ирана. Ее обвинили в нарушении моральных норм из-за выложенных в сеть видеозаписей, на которых она танцует в собственной спальне.

В августе 2017 года в Иране силы правопорядка задержали 64 молодых человека, принимавших участие в частной вечеринке в городе Исфахан. Мероприятие проводилось в одном из окраинных районов города около бассейна. Молодые люди обоих полов употребляли алкогольные напитки и танцевали в «полуголом виде».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!