В московском аэропорту нашли 20 змей

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево изъяли два десятка змей у туриста, прибывшего в Россию из Дюссельдорфа. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

По словам владельца рептилий, он приобрел их на международной выставке в Германии, однако документов на змей мужчина предоставить не смог. Они лежали в банках, упакованных в пакеты, и перевозились в ручной клади.

После изъятия сотрудники таможенной службы направили змей в центр реабилитации диких животных «Простар+», где позже специалисты определят их виды.

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В июне в чемодане россиянина, который летел из Вьетнама в Россию через Стамбул, обнаружили девять разных видов животных — от скорпионов до змей. Мужчина прибыл в Россию, однако по неизвестной причине не стал забирать багаж, поэтому его чемодан отправили назад в Стамбул. Во время таможенного контроля в стамбульском аэропорту сотрудники нашли внутри несколько пластмассовых контейнеров с животными.

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