Бывший боевик «Аль-Каиды» пожаловался на скучную жизнь террористов

Американец, несколько лет назад состоявший в террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена на территории России), рассказал об «очень скучной жизни» боевиков. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на статью, опубликованную 10 сентября в журнале Центра по борьбе с терроризмом Военной академии США.

«Бывают дни, когда тебе абсолютно нечего делать. У многих парней в "Аль-Каиде" было разочарование из-за бездействия. Операций было мало, и они проходили не очень хорошо», — рассказал Брайан Нил Винас.

Единственной альтернативой для боевиков было пройти специальное обучение, чтобы участвовать в заданиях за пределами Пакистана и Афганистана. Но, по словам Винаса, он не встречал никого, кто бы пошел на это.

До того как присоединиться к «Аль-Каиде», Винас жил в горах с пакистанской группировкой, связанной с «Талибаном» (запрещен в России). По словам американца, там он тоже изнывал от скуки и собирал на базе русские пистолеты. Он также участвовал в неудачном нападении на американские и афганские войска. «Поездка на задание была облегчением после ужасной тоски, но я был разочарован, что операция оказалась неудачной», — поделился бывший террорист.

Винас вырос в Нью-Йорке. Через шесть месяцев после атаки 11 сентября 2001 года он поступил в Армию США, но спустя несколько недель был уволен, поскольку «не смог адаптироваться». В 2007 году 24-летний американец принял ислам и присоединился к группировкам в Пакистане. Он был задержан в 2008 году, пошел на сотрудничество и предоставил американским властям информацию, которая помогла им при нанесении ударов беспилотниками по позициям боевиков. В 2017 году Винас вышел из тюрьмы.

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