ВЭБ привлечет в инфраструктурные проекты партнеров из Кореи, Японии, КНР

Внешэкономбанк (ВЭБ) не исключает привлечения в российские инфраструктурные проекты партнеров из Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом в кулуарах IV Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.

«Безусловно, нам очень интересно было бы их участие, в первую очередь в инфраструктуре», — заявил он, отвечая на вопрос, планирует ли ВЭБ привлекать иностранных партнеров в национальные проекты.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года. До 1 октября правительство должно подготовить национальные проекты по 12 направлениям, среди которых жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

