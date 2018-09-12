Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран

Россию включили в список стран, власти которых не принимают необходимых мер для борьбы с подкупом иностранных лиц. Об этом стало известно из доклада «Экспорт коррупции» Transparency International.

Как отмечают эксперты, с 2014 по 2017 год в России не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. Более того, в законодательстве даже не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки.

«У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия (большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в интернете). Но в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний нет никакого прогресса, и незаметно, чтобы у руководства страны был хоть какой-то интерес в решении этой проблемы», — объяснил юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия» Григорий Машанов.

В списке стран, не борющихся с коррупцией, также оказались Япония, Южная Корея, Польша, Турция, Китай и другие. Этим государствам рекомендовано публиковать в открытом доступе данные о делах, связанных с коррупцией за рубежом, содействовать трансграничным расследованиям и обеспечивать прозрачные правила применения наказаний.

В январе был опубликован список самых прозрачных российских компаний. Из 200 компаний, попавших в выборку, только 32 набрали более пяти баллов по десятибалльной шкале. Самыми открытыми компаниями стали «Магнит», Сбербанк и «Казаньоргсинтез».

Transparency International — автономная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. «Трансперенси Интернешнл — Россия» включена Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года.

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