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Раскрыта тайна появления кратера в Сибири

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Российские ученые выяснили происхождение загадочного кратера, образовавшегося на полуострове Ямал в июле 2014 года. Согласно их выводам, геологическое образование является результатом криовулканической активности. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

Криовулканы встречаются, главным образом, на других планетах и их спутниках. В условиях экстремально низких температур окружающей среды криовулканы извергают не расплавленные породы, а воду и другие химические соединения (аммиак и метан) в жидком и газообразном состоянии. В земной криолитозоне — слое земной коры, где главным породообразующим веществом является лед, — также происходят быстротекущие геологические процессы, однако до сих пор их не рассматривали в качестве примеров криовулканизма.

В 2014 году на Ямале была обнаружена воронка неизвестного происхождения в 30 километрах от Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. В качестве возможных причин ее появления назывались падение метеорита или таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления.

По окраине кратера диаметром 20 метров были разбросаны фрагменты пород, а максимальная глубина впадины составила 52 метра. Она быстро заполнилась водой и к осени 2016 года превратилась в озеро.

В 2013 году на месте кратера находился бугор пучения (пинго) — возвышенность, образовавшаяся в результате различных геологических процессов в криолитозоне. В случае ямальского кратера пинго возник при высыхании озера и последующем промерзании талика (незамерзающей породы). Растущее давление, оказываемое образующимся льдом на ядро влажного грунта внутри талика, частично выдавливает породы наружу, что и выглядит как бугор.

При этом происходит постепенное насыщение водной фазы углекислым газом. В конце концов, давление становятся слишком большим, и корочка льда разрывается, извергая влажный грунт.

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