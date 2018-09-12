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Раскрыты причины неспособности ВМС Украины противостоять России

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Военно-морские силы Украины, в боевой состав которых входят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на Россию, считает бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. Его цитирует РИА Новости в среду, 12 сентября.

«ВМС Украины, мягко говоря, никудышные, их сегодня почти не осталось как таковых», — сказал Валуев.

Схожей точки зрения придерживается бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов. «Двумя-тремя бронекатерами они никакой погоды не сделают, и было бы мудрее с их стороны исполнять правила, сложившиеся в связи с открытием Крымского моста. Нужна обязательная лоцманская проводка и досмотр судов», — сказал собеседник агентства.

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Увеличение своего присутствия в этой морской зоне Киев анонсировал в конце августа. Украинское руководство опасается военно-экономической блокады со стороны России.

Так, бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук полагает, что цель Москвы — отрезать Украину от моря, тем самым превратив ее в континентальное государство.

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