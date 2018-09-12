Холостяков в России оказалось вдвое больше незамужних женщин

Холостяков в России вдвое больше, чем незамужних женщин (16 и 7 процентов соответственно), сообщили ТАСС во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом женатых мужчин в стране почему-то тоже больше, чем находящихся в браке женщин (54 и 47 процентов).

Социологи центра также выяснили, что 10 процентов россиян живут вместе, не узаконив своих отношений. В официальном браке находится половина жителей страны.

Чаще всего россияне находят вторую половинку через компании знакомых и друзей (30 процентов). Каждый пятый респондент нашел ее на работе. Следом по популярности мест для знакомства идут учебные заведения (13 процентов), парки (11 процентов) и концерты (6 процентов).

Через интернет свою пару разыскали около пяти процентов респондентов. В эффективности всемирной сети для знакомств более убеждены мужчины, отмечают исследователи.

Ранее сообщалось, что россияне уже не воспринимают семью, как «ячейку общества». По данным социологов, жители страны ассоциируют ее прежде всего с любовью, детьми и домом.

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