Объяснено появление затмившего галактику загадочного объекта

Ученые Университета Пердью (США) объяснили поведение загадочной сверхновой SN 2012au, которая спустя шесть лет после первой вспышки вновь стала яркой, затмевая родительскую галактику. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Остатки сверхновой SN 2012au, вспыхнувшей в 2012 году, располагаются в галактике NGC 4790, которая удалена от Земли примерно на 60 миллионов световых лет. Обычно подобные объекты могут вновь разгораться, достигая яркости первоначальной вспышки, если в их окрестностях находится облако водорода, оставленного звездой до взрыва. Однако в спектре SN 2012au не наблюдались признаки наличия атомов водорода.

Астрономы считают, что повторное увеличение блеска произошло по другой причине. При коллапсе массивной звезды образовалась быстро вращающаяся нейтронная звезда — пульсар. В результате взаимодействия сверхбыстрых заряженных частиц, испущенных пульсаром, с внешней средой возник плерион — подпитываемая энергией нейтронной звезды туманность, которая начинает ярко светиться.

Специалисты относят SN 2012au к так называемым гиперновым, которые характеризуются большой мощностью. Хотя вспышка 2012 года не была особенно яркой, она затухала довольно медленно, а общее количество выделенной энергии было достаточно большим.

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