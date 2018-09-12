Молодые дипломаты успешно пообщались с коллегами из стран АТР и США

В рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) во Владивостоке состоялся диалог российских молодых дипломатов и их коллег из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В мероприятии приняли участие представители Таиланда, Непала, Сингапура, Китая, Индии, Перу, а также США. Впервые американская сторона присутствует на встрече в таком формате, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Общий полезный вклад в усилия по укреплению доверия и взаимопонимания в АТР, конечно, призван вносить диалог по линии молодежи. Молодым дипломатам предстоит обеспечивать преемственность в осуществлении внешнеполитического курса своих государств», — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что эта встреча является еще одним результатом деятельности Совета молодых дипломатов МИД России, который активно инициирует различные дискуссионные площадки с коллегами из разных стран и регионов.

В своем выступлении Сергей Лавров также анонсировал проведение Советом второго глобального форума в ноябре этого года в Сочи.

В октябре 2017 году молодежная организация МИД организовала на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов первый глобальный форум молодых дипломатов, в котором приняли участие более 100 делегатов из 60 стран.