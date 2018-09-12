В рамках ВЭФ обсудили проблемы ТОРов

В рамках дискуссии на специализированной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) обсуждались проблемы развития территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, передает корреспондент «Ленты.ру».

В качестве основных проблем участники беседы назвали отсутствие системного подхода к развитию Дальнего Востока, большие затраты на экспортную логистику, отсутствие необходимого количества таможенных пунктов и сложности с подключением к инфраструктуре. «Для меня основная проблема этих режимов в том, что эти режимы сконструированы по конструкции огородить забором маленькую территорию, и там сделать отдельный рай, но мы все равно выходим за пределы этого режима и сталкиваемся и с таможней, и с транспортом», — сказал генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев.

«На Дальнем Востоке удельные тарифы на один километр перевозки выше, чем в центральной части России, примерно на 25-30 процентов. Мы экспортируем свою продукцию не только из Хабаровска, но и из Выборга, так вот, стоимость доставки до Сингапура из Выборга дешевле, хотя она дольше по времени», — поделился наболевшим президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников. «Есть проблемы с таможней, особенно с размещением на своей территории таможенных пунктов. Многие заявляют, что стоимость размещения такого таможенного пункта стоит приблизительно столько, сколько все остальные льготы, которые они получают в этой зоне», — отметил в свою очередь уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В качестве решения озвученных проблем, участники беседы предложили усилить участие государства в координации работы бизнеса, систематизировать работу ТОР, координировать проекты ТОР с национальными проектами, формировать отраслевые кластеры на базе ТОР, оптимизировать налоговый режим, создать условия для доступного кредитования бизнеса, а также снизить социальную нагрузку на резидентов ТОР.

При этом, в ходе разговора было отмечено, что большинство инвестиционных проектов на Дальнем Востоке реализуются в ТОР. «За три года у нас 18 ТОРов, и режим СПВ распространен на 22 муниципальных образования. На сегодняшний день цифра такова: у нас 1166 резидентов, в ТОРах — 306, в СПВ — 860. Резидентами вложено 267 миллиардов рублей, и по плану общая сумма инвестиций будет 2,8 триллиона рублей. Механизм востребован», — отметил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев.