В Минэкономразвития предсказали рост популярности российских офшоров

Специальные административные районы (САР) станут более востребованными у бизнеса после первых опытов перерегистрации в них компаний. Об этом в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Создан новый режим, еще людям непонятно, как он работает, такой практики перерегистраций компаний нет. Поэтому, конечно же, в первую очередь идут либо те, кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, вы сейчас упомянули холдинг Дерипаски, который сейчас работает в этом направлении, либо те компании, которым это просто сделать», — сказал Орешкин.

Кроме того, он сообщил, что российские власти со своей стороны по мере наработки практики готовы подстроить регулирование. По словам министра, Минэкономразвития в настоящее время работает с одной из дальневосточных групп, чтобы она здесь стала первым резидентом. «Сейчас очень важно наработать практику, получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать, с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», — заявил глава ведомства.

Позже он также сообщил, что Минэкономразвития ожидает завершения перерегистрации «Русала» в российском офшоре в начале октября

Закон о создании в России двух офшорных районов был принят Госдумой в конце июля. Официально они называются специальными административными районами (САР). Помимо Калининграда, еще один САР будет расположен на острове Русский в Приморском крае. Резидентами САР смогут стать зарегистрированные за рубежом компании, созданные не позднее 1 января 2018 года. Они получат налоговые преференции, в частности нулевые ставки по налогу на прибыль от продажи активов и на полученные дивиденды и сниженную ставку в пять процентов на выплаченные дивиденды. Также они смогут сохранять конфиденциальность своих данных, доступ к которым получат только российские власти и суд.

О своем намерении зарегистрироваться в калининградском САР уже объявили попавшая под санкции «Русал» Олега Дерипаски и ее сестринская компания En+ Holding, управляющая энергетическими активами.

