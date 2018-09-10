Во Владивостоке состоится диалог молодых дипломатов стран АТР

11–12 сентября во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума состоится диалог молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это встреча в рамках реализации инициативы Совета молодых дипломатов МИД России (СМД) «Форумы молодых дипломатов», которая существует уже более пяти лет.

Основная тема мероприятия — создание Международной ассоциации молодых дипломатов и реализация концепции «горизонтальной дипломатии». Планируется участие Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, известных общественно-политических деятелей и журналистов.

Участники обсудят следующие вопросы: какие совместные проекты в сфере цифровой экономики, высоких технологий и глобальной безопасности сегодня интересны молодым дипломатам стран АТР? Как сформировать объективное отношение к Дальнему Востоку России среди зарубежных инвесторов? Станет ли стратегия работы СМД основой развития взаимоотношений между молодыми дипломатами?

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков подчеркнул, что главная задача дискуссионной площадки неформального взаимодействия молодых специалистов-международников АТР приведет к выстраиванию горизонтальных связей между молодыми дипломатами России и растущих рынков стран АТР.

«„Горизонтальная дипломатия“ способна приносить положительный результат даже с теми государствами, диалог с которыми на официальном уровне находится в кризисном состоянии, — отметил Константин Колпаков, — Уверен, что со странами АТР работа будет протекать крайне эффективно, потому как партнерство между Россией, Китаем, Южной Кореей и другими странами этого региона развито в значительной степени. Наши страны заинтересованы во взаимном экономическом развитии».

11 сентября в рамках программы мероприятия будет организована первая Конференция молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 12 сентября состоятся рабочие секции «Совет молодых дипломатов МИД России: концепция „горизонтальной дипломатии“» и «Актуальные проблемы международной политики и экономики» и тематическая региональная дискуссия.

Проведение Диалога молодых дипломатов стран АТР в рамках ВЭФ — это продолжение работы по развитию «молодежной площадки» Фонда Росконгресс. В последние годы Фонд активно развивает данное направление в рамках реализуемых мероприятий, в том числе Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Российского инвестиционного форума в Сочи, Российской энергетической недели в Москве и Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Экономическое развитие Дальневосточного макрорегиона и привлечение инвестиций невозможно без формирования объективного представления о Дальнем Востоке в зарубежных странах. На этом фоне создание диалога молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона на полях ВЭФ приобретает особое значение», — подытожил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Организатор форума — Фонд Росконгресс, социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Совет молодых дипломатов (Совет) — молодежная общественная организация Министерства иностранных дел Российской Федерации. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи Министерства.

В соответствии с Положением о Совете его членами могут стать сотрудники центрального аппарата МИД России, загранучреждений и представительств МИД России в субъектах Российской Федерации в возрасте до 35 лет и в должности до первого секретаря включительно. Высшим органом Совета является Отчетно-выборная конференция, которая избирает из числа молодых дипломатов Президиум сроком на 1 год. Президиум на тот же срок избирает председателя Совета. В 2016 году. председателем СМД избран Константин Колпаков. Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с руководством, общественными организациями и учебными заведениями Министерства. Ежегодно проводятся встречи с Министром иностранных дел. В 2008 и 2010 годах состоялись встречи с Президентом Российской Федерации.