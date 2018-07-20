Молодые дипломаты отметят юбилей евразийского форума

26-27 июля 2018 года в Москве состоится юбилейный Форум молодых дипломатов государств Евразийского пространства, в котором примут участие более двух десятков представителей молодежной внешнеполитической элиты. Среди делегатов из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии будут те, кто из года в год приезжают на мероприятие. Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Основными темами дискуссии станут цифровые технологии, роль и место молодежных дипломатических контактов в системе международных отношений, развитие Международной ассоциации молодых дипломатов и проведение второго Глобального форума молодых дипломатов в Сочи.

Перед евразийскими коллегами выступят Леонид Слуцкий, Элеонора Митрофанова, Леонид Драчевский и многие другие. Основная часть мероприятия пройдет традиционно — за закрытыми дверями.

«В этом году евразийскому форуму исполняется пять лет, и для нас это очень важно. Это означает, что наши партнеры позитивно оценивают такой доверительный и полезный формат для общения. Каждый раз мы выбираем разные темы для обсуждения, исходя из текущей внешнеполитической ситуации. В этом году уделим внимание цифровизации в разных сферах

деятельности», — отметил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.