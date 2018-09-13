Экономика
 
Последние новости
В рассказе «отравителей» Скрипалей нашли массу нестыковок
В Донецке задержали командира батальона Прилепина
Медведева отвергла любую возможность выступления за другую страну
США замахнулись на новые санкции против России
На Украине рассказали о страхах России на Азовском море
Басков ответил на слова Киселева о мерзости в клипе «Ибица»
Первый итальянский бордель с секс-куклами внезапно закрыли
У известного КВНщика нашли рак
Вывешенным с балкона отеля телом оказался рэпер Хаски
Новости партнеров

Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» по иску Киева

Перейти в «Мою Ленту»

Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Сегодня английский суд отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов «Газпрома» на территории Англии и Уэльса. Условием отмены приказа стало принятое "Газпромом" обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

В феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» 4,7 миллиарда долларов и с «Нафтогаза» 2,2 миллиарда. После сложения требований «Газпром» оказался должен 2,5 миллиарда долларов. Российский концерн оспорил судебное решение, но «Нафтогаз» попытался исполнить его в принудительном порядке. В июне суд Лондона разрешил арест активов «Газпрома» в Великобритании дороже 50 тысяч долларов.

В августе 2017 года, еще до решения Стокгольмского арбитража ареста активов, «Газпром» организовал проектное финансирование газопровода «Северный поток-2». Агентом для привлечения кредитов на 89,7 миллиарда рублей выступила британская компания Glas Trust. В залог ей были переданы акции «Газпрома» в компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Газпром» признал риски из-за «Нафтогаза»
Украина оставила «Газпром» без денег
Украина оценила мир с «Газпромом» в 12 миллиардов долларов
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 9 сентября

Отстрелялись

Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
14:14Сегодня

Фонд Росконгресс подвел итоги Восточного экономического форума – 2018

18:51Сегодня

Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ

12:57Сегодня

Европа отказалась помиловать Россию

Экономика00:01 7 сентября

Черный пепел

Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
17:06Сегодня

Российские компании нашли отказ Европейского суда отменить санкции незаконным

09:08Сегодня

Цифровая экономика стала одной из ключевых тем обсуждения на ВЭФ

10:52Сегодня

Еще один соратник Маска уйдет из Tesla

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
12:39Сегодня

«Ростех» и проект Vostok внедрят блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики

11:5811 сентября

Alibaba Group будет развивать электронную коммерцию в России

10:03Сегодня

Подсчитаны потери экономики от напрасного труда

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Поклонская лишилась поста в Госдуме
Сотрудник центра «Э» исчез после обвинений в пытках
Госдума одобрила уголовное наказание за увольнение перед пенсией
Законопроект об отмене уголовного наказания за репосты отклонен
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
В рассказе «отравителей» Скрипалей нашли массу нестыковок
США пообещали России очень жесткие санкции из-за Скрипалей
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
«Тогда решили завершить это дело»
Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию
Лондон назвал интервью «отравителей» Скрипалей оскорблением
Сирийская армия начала наступление в Идлибе и Хаме
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Объяснено появление ФСБ в Донбассе
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Раскрыты нюансы проведения выборов в ДНР и ЛНР
Российские военные учения на Дальнем Востоке испугали Украину
В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко
Украинского министра заподозрили в незаконном обогащении
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ
Европа отказалась помиловать Россию
Российские компании нашли отказ Европейского суда отменить санкции незаконным
Еще один соратник Маска уйдет из Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российский гаишник избил подчиненного и попал на видео
Сотрудников Росгвардии обязали ставить дизлайки
Дело против убившего разбойников россиянина отменено
Жесткое задержание со стрельбой попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
В пещере нашли загадочный древний знак
Найдена причина необъяснимой смерти галактик
Уволившийся конструктор «русского Falcon 9» назвал главное достижение SpaceX
Россия задействует секретное оружие на маневрах «Восток-2018»
Все материалы
Спорт
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
Черчесов захотел еще одного иностранца в сборную России
Олимпийская призерка из России назвала своим домом США
Капитан «Спартака» поддержал Басту в конфликте из-за стадиона ЧМ-2018
Британцы выступили против российского спорта
Усейн Болт выиграл космический забег
Голландский тренер попросился в Россию
Все материалы
Культура
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
Вывешенным с балкона отеля телом оказался рэпер Хаски
Павленского освободили из тюрьмы
Голые женщины с зашитыми ртами пришли на суд по «делу Павленского»
В Москве впервые выступит основатель чикагского хауса Mr. Fingers
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
«Отравителей Скрипалей» разобрали на мемы
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Мужчина прикрылся умирающим сыном ради подарка
Симоньян провела вечер в компании «отравителей Скрипалей»
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Названы опасные последствия татуировок
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Дочь Мадонны вышла на подиум с небритыми ногами
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
Раскрыт самый популярный авиамаршрут
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
На популярном у россиян курорте произошло сильное землетрясение
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Беременная проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Змеи увлеклись дракой и провалились сквозь потолок
Беременная китаянка пожаловалась на крысу в супе и получила совет сделать аборт
Все материалы
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Kia ProCeed стал пятидверным «шутинг-брейком»
Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG
Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл
Все материалы
Дом
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Елена Яковлева рассказала о своей квартирной фобии
Эрмитаж начнут строить в Москве в 2019 году
Саратовец обокрал квартиру майнера и сделал майнером своего брата
Петросяну удалось проникнуть в занимаемую Степаненко квартиру
Все материалы