Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» по иску Киева

Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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«Сегодня английский суд отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов «Газпрома» на территории Англии и Уэльса. Условием отмены приказа стало принятое "Газпромом" обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

В феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» 4,7 миллиарда долларов и с «Нафтогаза» 2,2 миллиарда. После сложения требований «Газпром» оказался должен 2,5 миллиарда долларов. Российский концерн оспорил судебное решение, но «Нафтогаз» попытался исполнить его в принудительном порядке. В июне суд Лондона разрешил арест активов «Газпрома» в Великобритании дороже 50 тысяч долларов.

В августе 2017 года, еще до решения Стокгольмского арбитража ареста активов, «Газпром» организовал проектное финансирование газопровода «Северный поток-2». Агентом для привлечения кредитов на 89,7 миллиарда рублей выступила британская компания Glas Trust. В залог ей были переданы акции «Газпрома» в компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода.

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