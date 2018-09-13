Еще один соратник Маска уйдет из Tesla

Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир покинет компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это уже четвертый топ-менеджер компании, объявивший о своем уходе за последний месяц.

По данным издания, последним рабочим днем Маканира в компании станет 7 октября. Официально о его уходе пока не объявлялось.

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Bloomberg называет Маканира одним из наиболее высокопоставленных сотрудников своего направления. В последнее время он работал в прямом подчинении финансового директора Tesla Дипака Ахуджи.

Это уже не первая отставка топ-менеджеров Tesla за последние дни. Ранее стало известно об уходе главного бухгалтера Дэйва Мортона, проработавшего на своем посту меньше месяца, главы кадрового отдела Габриэла Толедано и вице-президента по финансам Сьюзан Репо. Их увольнение ставит под сомнение лидерские способности основателя и главы компании Илона Маска, а также его умение грамотно подбирать команду, пишет издание.

В начале сентября акции Tesla несколько раз обваливались после тех или иных поступков Маска. Сначала он отказался отвечать на вопросы инвесторов, потом повторно оскорбил британского водолаза, участвовавшего в спасении детей из пещеры в Таиланде, затем употребил марихуану в прямом эфире популярного интернет-шоу. Всего с начала года бумаги производителя электромобилей упали на 6,7 процента.

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