Илон Маск нашел способ удешевить Tesla

Основатель Tesla Илон Маск решил убрать обсидиановый черный и серебристый металлик из палитры предлагаемых цветов новых автомобилей. Об этом он написал в своем Twitter.

«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», — пояснил он. Возможность заказать убранные цвета останется, однако для этого покупателям необходимо будет направить запрос в компанию и заплатить несколько больше.

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Маск уточнил, что цены на ремонтные работы для выпущенных ранее черных и серебристых Tesla останутся прежними.

Ранее 11 сентября хакеры сумели взломать Tesla Model S всего за две секунды. Для проникновения в автомобиль хакерам понадобится лишь несколько устройств общей стоимостью не более 600 долларов.

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