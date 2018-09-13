Найдена причина необъяснимой смерти галактик

Международная группа ученых нашла новое объяснение тому, почему некоторые галактики умирают без видимых причин, то есть в них полностью прекращаются процессы образования звезд. Согласно выводам астрономов, это происходит из-за того, что звездный ветер, исходящий из плотных скоплений звезд, выдувает из галактики весь газ. Статья исследователей опубликована в The Astrophysical Journal.

Согласно традиционной гипотезе, галактики могут терять необходимый для звездообразования газ из-за активного ядра, которое выделяет огромное количество энергии из-за питающейся сверхмассивной черной дыры. Однако в 2007 году астрономы обнаружили галактики, в которых звезды не рождались, но при этом не было признаков существования активных ядер в них.

Исследователи изучили эти галактики с помощью Hubble Space Telescope и выяснили, что они отличаются огромной звездной плотностью. Они столь же массивны, как Млечный Путь, однако вся их масса сосредоточена в области диаметром около тысячи световых лет. Такое плотное расположение звезд создает мощный поток частиц, выбивающих молекулы газа в межгалактическую среду. В результате из галактики улетучивается все вещество, необходимое для рождения новых светил.

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