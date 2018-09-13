В США сообщили о перехвате российских бомбардировщиков у Аляски

Американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски. Об этом в своем Twitter -аккаунте сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

11 сентября объединенные силы аэрокосмической обороны США и Канады засекли к западу от материковой Аляски два российских бомбардировщика Ту-95, сопровождаемых истребителями Су-35. На перехват вылетели два истребителя F-22 Raptor.

По информации командования, российские самолеты в течение всего времени оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США или Канады. Бомбардировщики прошли по так называемой зоне идентификации воздушной обороны США протяженностью примерно на 320 километров от берега Аляски.

Как сообщило CNN, это уже второй за месяц случай, когда американские истребители перехватывают российские бомбардировщики недалеко от Аляски. В предыдущий раз это произошло 1 сентября. Однако тогда Ту-95 появлялись без сопровождения Су-35.

По словам издания, представители ВС США не считают такие полеты поводом для беспокойства.

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