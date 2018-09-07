Американцы перехватили российские бомбардировщики около Аляски

Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 над западным побережьем Аляски. Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека (Michael Kucharek).

По словам сотрудника НОРАД, бомбардировщики были обнаружены около Алеутских островов утром в субботу, 1 сентября, по местному времени. Самолеты находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО), которая простирается на 320 километров от западного побережья штата. F-22 сопровождали российские бомбардировщики, пока они не покинули отслеживаемую зону. Российские истребители не нарушили границу воздушного пространства США или Канады, отмечается в сообщении.

В августе сообщалось о трех перехватах российских самолетов британцами в течение недели. 26 августа два истребителя перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12. Eurofighter Typhoon вылетели с авиабазы в Румынии и сопровождали российский самолет, который направлялся на юго-запад Крыма.

24 августа Eurofighter Typhoon перехватили в воздухе над Черным морем российский противолодочный самолет-амфибию Бе-12. До этого Eurofighter Typhoon поднимались для сопровождения двух российских Су-30, совершавших полет над Черным морем.

За неделю до этого британские ВВС сообщали о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 в воздухе над Черным морем. Отмечалось, что на перехват вылетали дислоцированные в Румынии самолеты. В России назвали действия британских ВВС провокационным и опасным шагом.

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