Британцы заявили о перехвате российских бомбардировщиков

Британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух над Черным морем и перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24. Об этом говорится в сообщении британских ВВС, передает ТАСС.

По данным Королевских военно-воздушных сил, на перехват 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии самолеты. Отмечается, что при их приближении российские самолеты свернули в сторону Крымского полуострова. В британских ВВС также добавили, что в ночь до этого в этом районе фиксировали повышенную активность российской военной авиации.

Официального комментария Минобороны России пока не поступало.

Ведомство регулярно отчитывается о плановых маневрах, а также о перехвате военных самолетов других стран, которые совершают полеты вдоль российских границ. В министерстве также подчеркивают, что летчики дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.

В конце июля британские истребители также поднимали в воздух над Черным морем для сопровождения Су-24.

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