В России назвали перехват Бе-12 опасным

Британские военно-воздушные силы допустили провокационный и опасный шаг, отправив с авиабазы истребители для сопровождения российского самолета над Черным морем. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря посольства России в Лондоне.

Пресс-секретарь подчеркнул, что действия российского самолета-амфибии Бе-12 соответствовали международному праву и не несли угрозу Великобритании: «Еще можно понять, когда Королевский флот сопровождает корабли российского ВМФ при проходе через Ла-Манш, в непосредственной близости от британского побережья, хотя и это необязательно сопровождать публичными заявлениями. Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов?».

Дипломаты обратили внимание на пагубность размещения британских ВВС в Румынии, Польше и Прибалтике. «Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», — добавили в посольстве.

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24 августа британские истребители Eurofighter Typhoon перехватили в воздухе над Черным морем российский противолодочный самолет-амфибию Бе-12. Сообщалось, что истребители вылетели с авиабазы в Румынии и сопровождали российский самолет, который направлялся на юго-запад Крыма.

15 августа британские ВВС сообщили о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 в воздухе над Черным морем. Отмечалось, что на перехват вылетали дислоцированные в Румынии самолеты. В России отрицают перехват Су-24 во время выполнения плановых учебных полетов.

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