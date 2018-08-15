Россия ответила на «перехват» Су-24 над Черным морем

Среди самолетов, выполнявших плановые учебные полеты над акваторией Черного моря, не было ни одного Су-24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По информации ведомства, полеты морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны также отметили, что самолет одной из стран НАТО был на удалении более 30 километров и не приближался к российской авиации.

Ранее 15 августа британские ВВС сообщили о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 в воздухе над Черным морем. Отмечалось, что на перехват вылетали дислоцированные в Румынии самолеты.

В конце июля также сообщалось, что британские истребители Eurofighter Typhoon вылетели с военно-воздушной базы в Румынии для сопровождения российского бомбардировщика Су-24.

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