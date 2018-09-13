Спорт
 
Последние новости
ЕС продлил санкции против россиян
Еще один соратник Маска уйдет из Tesla
Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело
Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Известный академик умерла в прямом эфире телешоу
Apple похоронила iPhone SE и X
Подсчитаны потери экономики от напрасного труда
Американец убил пять человек и покончил с собой
Путин заявил о нежелании России воевать
Новости партнеров

Раскрыт секрет молодости Роналду

Перейти в «Мою Ленту»

Врач мадридского футбольного клуба «Реал» Хуан Карлос Эрнандес и медик «Манчестер Юнайтед» Мик Клегг, работавшие вместе с нападающим Криштиану Роналду, поделились секретами успеха португальца. Их слова приводит Calciomercato.

«Три составляющих успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых», — рассказал Эрнандес.
По словам Клегга, главная разница между нападающим и другими футболистами — в любви к профессии. «Роналду предан делу — вот в чем секрет. Он никогда не останавливается», — отметил врач.

В июле 2018-го Роналду прошел медицинское обследование в туринском «Ювентусе», которое показало, что текущее физическое состояние нападающего можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека. В организме спортсмена всего семь процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11 процентов.

Роналду 10 июля перешел из «Реала» в «Ювентус». В составе мадридцев нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов и четырежды выигрывал «Золотой мяч» (еще один приз лучшему игроку футболист получил, выступая за МЮ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Real Madrid and Man Utd doctors reveal ‘Ronaldo’s secret’
Роналду обнаружили голым и думающим о Месси
Медицинские тесты Роналду шокировали врачей
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня

«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»

Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
07:30Сегодня

Кадыров списал гнев Нурмагомедова на Тимати на нервы перед боем

22:3412 сентября

Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России

07:30 7 сентября

Бездомный пес стал помощником футбольного тренера

Спорт00:0930 августа

«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»

Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
00:28Сегодня

Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане

19:5512 сентября

Терри отверг «Спартак»

20:40 6 сентября

14-летняя российская фигуристка установила мировой рекорд

Спорт21:0410 сентября

Зачехлили

Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
16:5212 сентября

Американский футболист высмеял низкий рост соперника и спровоцировал потасовку

18:36 6 сентября

Черчесов объяснил выбор нового капитана сборной

21:0112 сентября

Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Жен военных предложили оставить без квартиры при разводе
Предложенный депутатом Госдумы «дуэльный кодекс» назвали унижением народа
Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран
Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Все материалы
Мир
«Угроза обществу и государству»
 
Американцам запретили есть кошек и собак
Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями
В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД
Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях
Сенцова выдвинули на правозащитную премию
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко
Белорусская православная церковь осудила Константинополь
В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко
Белоруска полгода сидела сложа руки и получала зарплату
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Участники ВЭФ обсудили механизмы поддержки программы «Дальневосточный гектар»
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Названы лучшие средства для мытья посуды
Названы темпы замедления российской экономики
Доллару предрекли утрату мирового господства
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело
Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства
Бывшего главу МЧС допросили следователи
В Татарстане связанный хозяин дома освободился и убил вооруженных налетчиков
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Доказано существование случайной эволюции
На Байконуре начали искать дыры в космических кораблях
Доказана польза молока для продления жизни
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Все материалы
Спорт
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
Кадыров списал гнев Нурмагомедова на Тимати на нервы перед боем
Раскрыт секрет молодости Роналду
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане
Терри отверг «Спартак»
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Все материалы
Культура
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
Warner Bros. уволила Генри Кавилла и задумалась о чернокожем Супермене
Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Рэпер Johnyboy рассказал об ужасном отношении иностранных коллег к России
Вокалист Limp Bizkit решил развестись с женой из Крыма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Доверие россиян к телевидению упало
Интернету предрекли глобальную катастрофу
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Ким Кардашьян пожаловалась на большие ягодицы
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Бузова провозгласила себя «второй после Путина»
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Американец залез в пруд к аллигаторам и выжил
Беременная проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса
Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
Илону Маску предложили сняться в порно
Все материалы
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ
Рост цен на дорогое жилье замедлился по всему миру
Кустурица задумал поселиться в Сибири
Елена Яковлева рассказала о своей квартирной фобии
Все материалы