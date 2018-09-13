Раскрыт секрет молодости Роналду

Врач мадридского футбольного клуба «Реал» Хуан Карлос Эрнандес и медик «Манчестер Юнайтед» Мик Клегг, работавшие вместе с нападающим Криштиану Роналду, поделились секретами успеха португальца. Их слова приводит Calciomercato.

«Три составляющих успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых», — рассказал Эрнандес.

По словам Клегга, главная разница между нападающим и другими футболистами — в любви к профессии. «Роналду предан делу — вот в чем секрет. Он никогда не останавливается», — отметил врач.

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В июле 2018-го Роналду прошел медицинское обследование в туринском «Ювентусе», которое показало, что текущее физическое состояние нападающего можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека. В организме спортсмена всего семь процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11 процентов.

Роналду 10 июля перешел из «Реала» в «Ювентус». В составе мадридцев нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов и четырежды выигрывал «Золотой мяч» (еще один приз лучшему игроку футболист получил, выступая за МЮ).

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