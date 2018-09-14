Названы препятствующие старению мозга продукты

Ученые Университета Иллинойса (США) выяснили, что употребление пищевых волокон способствует снижению риска воспалительных процессов в мозге млекопитающих с возрастом. В случае человека, возможно, это поможет уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Известно, что пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, орехах, бобовых, кашах и хлебе, способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике. Бактерии перерабатывают компоненты пищи, которые не перевариваются собственными ферментами человека, и производят короткоцепочечные жирные кислоты, включая бутират.

В ходе исследования ученые использовали мышей, которых разделили на группы в соответствии с возрастом и долей (низкой или высокой) пищевых волокон в корме. Специалисты оценивали уровень бутирата в крови, а также концентрацию провоспалительных веществ в кишечнике. Оказалось, что рацион питания с высоким уровнем пищевых волокон значительно повышал уровень бутирата и уменьшал воспаление в кишечнике у старых грызунов.

Специалисты также оценили активность связанных с воспалительными процессами генов в микроглии — иммунных клеток в центральной нервной системе. Оказалось, что под действием бутирата количество белков, которые могли бы нанести нейронам вред, снижалось.

Ученые считают, что подобный механизм существует и у людей, однако для подтверждения его наличия необходимы новые исследования.

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