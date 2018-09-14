В Петербурге многодетная семья выращивала марихуану на балконе

В Санкт-Петербурге многодетных родителей задержали за выращивание марихуаны на балконе. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщается на сайте управления на транспорте (УТ) МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Как указывается в сообщении, из квартиры, где проживала семья, изъяли четыре куста наркотикосодержащего растения. Выяснилось, что марихуану выращивал 35-летний глава семейства, по его словам, для личного потребления.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств», обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

15 августа житель Красноярска случайно взорвал квартиру, где устроил нарколабораторию. Ударная волна взрыва вынесла оконные рамы на балконе и на кухне, в помещении начался пожар. По версии следствия, взрыв мог произойти во время изготовления запрещенных веществ.

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