Заявившийся в СИЗО с наркотиками адвокат сел на десять лет

Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти годам колонии строгого режима 39-летнего адвоката Михаила Козлова, пытавшегося продать партию наркотиков своему клиенту в СИЗО. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Свою вину в совершении преступлений Козлов не признал.

По данным ведомства, 7 апреля 2017 года адвокат пронес с собой на территорию СИЗО-2 более 195 граммов гашиша, более трех граммов кокаина, 11 граммов марихуаны, 2,15 грамма амфетамина и 177 таблеток сильнодействующего вещества трамадол общей массой более 67 граммов.

Продать наркотики своему подзащитному защитник не успел, его взяли с поличным.

4 сентября сообщалось о приговоре, вынесенном бывшему адвокату одного из членов банды GTA Абубакару Манаеву. Его осудили на три года за попытку хищения 10 миллионов рублей у своей подзащитной — гадалки Нонны Михай.

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