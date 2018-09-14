Мизулина назвала возможную причину уничтожения человечества

Пропаганда нетрадиционных семейных ценностей может привести к уничтожению человечества, заявила член Совета Федерации Елена Мизулина на открытии Всемирного конгресса семей в Молдавии в пятницу, 14 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пропаганда нетрадиционных семейных ценностей — это расслоение мира на две большие группы: обеспеченные нетрадиционные ценности и бедные семьи, которые способны рожать детей естественным путем. Это путь к уничтожению человечества…» — сказала сенатор.

По ее мнению, Всемирный конгресс семей должен пропагандировать традиционные семьи и не бояться этого, даже если столкнется с критикой. «Мы раньше не занимались пропагандой традиционных ценностей, потому что семьи в ней не нуждались, они просто жили и были счастливы», — посетовала она.

Мизулина добавила, что рождаемость в России выросла в несколько раз. «Дрогнут крепости этих нетрадиционщиков!» — пригрозила она.

Согласно социологическим данным, большинство россиян (63 процента) верят в существование некой организации, которая стремится разрушить российские традиционные духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Елена Мизулина является одним из авторов закона о запрете гей-пропаганды.

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