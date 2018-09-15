В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью

В Киеве напали на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, рассматривающего дело об убийствах на «майдане» 2014 года. Об этом сообщается на официальном сайте Совета судей Украины.

Полиция не сумела задержать преступника. Пострадавший был доставлен в больницу. Дячук связывает нападение со своей профессиональной деятельностью — ранее судье поступали угрозы.

Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против бойцов подразделения «Беркут». Их обвиняют в подчинении заведомо преступному приказу о применении оружия, превышении полномочий и совершении теракта.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Януковича.

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