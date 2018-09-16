Роналду забил первый гол за «Ювентус»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил первый мяч в составе новой команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте Marickian.

Форвард отличился на 49-й минуте в матче четвертого тура Серии А против команды «Сассуоло». После подачи углового защитник соперника срезал мяч в штангу, а форвард добил его в пустые ворота. На 65-й минуте португалец оформил дубль.

На момент написания новости счет во встрече 2:0.

10 июля состоялся переход португальца в «Ювентус». До этого матча в активе Роналду была одна голевая передача и ни одного гола.

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