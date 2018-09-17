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Макгрегора назвали обдолбанным коксом лепреконом

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Колби Ковингтон

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор теряет спортивную форму. Его слова передает BJ Penn.

«Годы идут — и он теряет форму. Он понемногу употребляет кокаин, много тусуется на вечеринках со своими шлюхами. Он обдолбанный коксом мелкий лепрекон, который постоянно теряет форму. Так что я понимаю, почему он не хочет раскручивать бой», — заявил Ковингтон.

Боец также порассуждал, почему Макгрегор не продвигает поединок за чемпионство UFC против россиянина Хабиба Нурмагомедова. «Он находится в Ирландии, а для раскрутки боя ему нужно летать в США. Когда ты гоняешь вес, тебе нужно оставаться сосредоточенным. А когда ты летаешь туда-сюда, это сделать сложно», — добавил он.

Бой Макгрегора против Нурмагомедова пройдет 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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