Раскрыт дизайн новых евро

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) показал новые банкноты достоинством 100 и 200 евро. Их выпустят в оборот 28 мая 2019 года. Как указано в сообщении регулятора, на новых банкнотах появятся голограмма и водяной знак с портретами финикийской царевны Европы.

Также в дизайне купюр активно используются рельефы и надписи, которые меняют цвет, если смотреть на них под разным углом. Прибавились дополнительные защитные элементы, а изображения номиналов стали более крупными и четкими.

Как пояснил член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш, новую серию евробанкнот решили выпустить, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам. Простым людям проверить подлинность новых купюр будет проще, а подделывать их станет сложнее.

Мерш также указал, что банкноты номиналом 100 евро все еще крайне востребованы в мире. По его оценке, сейчас их в обороте больше, чем купюр номиналом 5 и 10 евро.

Новые купюры номиналом в 500 евро решили не выпускать, поскольку они упрощают ведение противозаконной деятельности. При этом старые банкноты сохранятся в обращении, пока сами не обветшают настолько, чтобы выйти из оборота.

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