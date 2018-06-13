В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро

В одной из итальянских церквей в кабинке для исповеди обнаружили десятки тысяч евро. Как сообщило издание Premier, находкой заинтересовалась полиция.

Деньги обнаружили церковнослужители римской церкви Санта-Мария-делле-Грацие-алле-Форначи-фуори-Порта-Кавалледжери, расположенной за несколько сотен метров от Ватикана. Под сидением для священника стояли две сумки, наполненные банкнотами по 50 евро. Всего там оказалось 36 тысяч евро (около 2,6 миллиона рублей).

«Мы точно можем сказать, что это не новые банкноты. Мы изучаем записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, хотел ли неизвестный пожертововать деньги церкви или избавиться от них», — отметил полицейский лейтенант Сальваторе Фриано (Salvatore Friano).

Священник Джовани Мартире Савина (Giovanni Martire Savina) добавил, что церковь в прошлом получала щедрые пожертвования до тысячи евро, но «не столь гигантские».

Если полиция выяснит, что деньги были добыты нелегальным путем, то их конфискуют, а если нет, то полиция разыщет их прошлого владельца, чтобы выяснить, хотел ли он пожертвовать их церкви или просто забыл.

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