Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумке американки

Американка Диана Чунг подала в суд на Samsung после того, как ее Galaxy Note 9 воспламенился в сумочке. Об этом пишет The New York Post.

Сообщается, что инцидент произошел в Лонг-Айленде 3 сентября. Чунг находилась в лифте, когда ее смартфон начал нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила, что из сумки пошел дым. Женщина бросила сумку со смартфоном на пол и смогла его потушить, лишь спустившись в вестибюль здания. По ее словам, смартфон «уничтожил все, что было в сумке», и теперь она требует возместить ущерб и прекратить продажи смартфона.

«Мы не получали сообщений о подобных инцидентах с Galaxy Note 9 и на данный момент разбираемся в случившемся», — заявили в компании.

В октябре 2016 года компания Samsung остановила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7 после многочисленных случаев их самовозгорания по всему миру, а затем полностью прекратила их производство. Позже компания выпустила новую версию смартфона, в котором исправила проблемы с аккумулятором.

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