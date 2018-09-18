Перешедшего на сторону ДНР экс-сотрудника СБУ показали на видео

Министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опубликовало видео опроса мужчины, который называется бывшим сотрудником управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Донецкой области. Информация об этом размещена на сайте МГБ ДНР.

Согласно заявлению ведомства, человека на видео зовут Владимир Болтенко, в МГБ ДНР он обратился добровольно. «В ходе его опроса установлено, что в период с 2014 по 2016 годы он проходил службу в УСБУ в Донецкой области в городе Мариуполь. По полученной информации, он неоднократно был свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, формируемых с целью устранения высокопоставленных лиц ДНР», — сказано в заявлении.

17 сентября в сети была опубликована видеозапись допроса мужчины, подозреваемого в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Мужчина, представившийся Александром Погореловым, утверждает, что взрывное устройство тестировалось в Киеве. Кроме того, ранее подобные устройства не использовались СБУ — они были переданы на Украину американскими спецслужбами.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке, куда он приехал на поминки по российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону. Взрывное устройство было заложено заранее. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают и возлагают ответственность за убийство на Москву.

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