Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель

Минобороны США выделило британским физикам грант на создание аналога «невозможного двигателя» EmDrive. Он должен работать без топлива, сообщается на сайте Плимутского университета, Великобритания.

Доктор Майк Маккаллох (Michael McCulloch), который выдвинул теорию квантовой инерции, возникающей в следствии излучения Унру, получил от агентства DARPA 1,3 миллиона долларов на изучение и создание двигателя, который работает без топлива. Его прошлые работы посвящены попыткам объяснить принцип работы «невозможного» двигателя EmDrive.

«Я уверен, что квантовая инерция станет настоящим переворотом в освоении космоса, — заявил Маккаллох. — В конечном счете это может означать, что нам не понадобится топливо для запуска спутников. Все, что будет нужно — источник электроэнергии, вроде солнечной энергии».

EmDrive представляет собой устройство в форме конуса из магнетрона (генерирующего микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Такая конструкция позволяет, по словам создателей, преобразовывать излучение в тягу.

Установка из-за противоречивых результатов испытаний встречает неоднозначную реакцию в научных кругах, поскольку ее действие при наивном рассмотрении предполагает нарушение законов сохранения. Испытания EmDrive, проведенные в июне 2015 года Таймаром, также не смогли подтвердить или опровергнуть работоспособность модельного двигателя.

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