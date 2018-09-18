Портрет Путина месяц провисел в отеле Трампа как ни в чем не бывало

Американский художник Брайан Уайтли повесил портрет президента России Владимира Путина в отеле президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает Hyperallergic.

Друг Уайтли, который пожелал остаться анонимным, забронировал номер 435 в начале августа. После этого он помог художнику разместить картину над диваном. Отель находится в 15 минутах ходьбы от Белого дома.

По словам Уайтли, полотно провисело в гостинице больше месяца. За это время в номере останавливались несколько гостей, но они ничего не заметили.

В сентябре художник вернулся в отель и сообщил сотрудникам, что забыл кое-что в комнате. «Они пустили меня в номер, и я смог забрать картину, но меня выгнали, когда менеджер заметил, что именно я пытаюсь вынести», — рассказал художник.

Представители отеля отрицают случившееся. «Ничего подобного не было», — заявила Патришия Тан, директор по продажам и маркетингу гостиницы Trump International Hotel.

Художник предоставил фотографии из номера, на которых видна картина. Она размещена над кушеткой с надписью «Отели Трампа».

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